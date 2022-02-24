Besni'de sendikalardan öğretmenevi çağrısı

İlçede toplanan Eğitim-Bir-Sen Besni İlçe Başkanı Abdurrahman Ateş, Türk Eğitim Sen Besni İlçe Başkan Yardımcısı İrfan Yılmaz, Eğitim Sen Besni İlçe Başkanı Mehmet Ali Kayan ve Eğitim İş Besni İlçe Başkanı Ertuğrul Kurt ve eğitimciler katıldı. Toplanan sendika temsilcileri Besni ilçesine öğretmenevinin yapılması noktasında çağrıda bulundular.

"Öğretmenevi eğitim çalışanları olmak üzere Besni halkı için büyük bir eksikliktir"

Toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Besni İlçe Başkanı Abdurrahman Ateş," Türkiye'nin 81 ilinde yapılmayan Besni ilçesinde her yıl kutlanan 'Besni Eğitim Bayramı' programlarından da anlaşılacağı gibi ilçemiz eğitime önem vermektedir. Besni, bölgemizin eğitimde lider ilçesi olmasına rağmen Besni’de öğretmenevinin bulunmaması Besni'de görev yapan başta eğitim çalışanları olmak üzere Besni halkı için büyük bir eksikliktir. Besni'ye atanan tüm kamu personelinin burada ev tutup yerleşene kadar kalacağı bir mekan olarak öğretmenevi acil ihtiyaçtır. Sosyal donatı alanı bakımından çeşitli imkanlar sağlayan, restoranı, lokali, okuma salonu ve çay bahçesi gibi sosyal aktivite sunan öğretmenevinin Besni'mize yapılması elzemdir. Biz ilçede görev yapan eğitim çalışanlarının temsilcileri olarak Besni için öğretmenevi acil bir ihtiyaçtır. Bu sebeple Besni'ye öğretmenevi istiyoruz."dedi.

Kaynak: PHA