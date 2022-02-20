Besni'de rafting heyecanı başlıyor

Türkiye Rafting Federasyonu ve Besni Kaymakamlığı işbirliğiyle yürütülen ve 13-15 Mayıs tarihlerinde Kızılin köyü Göksu Çayında gerçekleştirilecek olan rafting heyecanı başlıyor.

Türkiye Rafting Federasyonu ve Besni Kaymakamlığı işbirliğiyle 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kızılin köyü Göksu Çayında gerçekleştirilecek olan Ana Lig Rafting Bölge Finali heyecanı başladı.

Ana Lig Rafting Bölge Finali'nin Besni ilçesinde yapılacağını ve rafting botların alımı yapıldığını duyuran Besni Kaymakamı Nazlı Demir,"Rafting sporunu ilçemize ve bölgemize tanıtmak ve eğitmek amacıyla ilk rafting botlarımızın alımı yapıldı. İlçemize hayırlı olsun"şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA