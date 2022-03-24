Besni'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Merinos kavşağı yakınlarında ilçe merkezi yönüne ilerleyen Mustafa Önder yönetimindeki 31 K 7670 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen Mehmet Gülten idaresindeki 44 DA 499 otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Zeliha Y., yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: PHA