Besni'de 'Minia Besni' projesi hayata geçiriliyor

Seçim vaatleri arasında yer alan "Minia Besni" projesinin hayata geçirileceğini duyuran Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni'ye 5.112 m2’lik park alanı olacağını ve çok yakışacağını söyledi.

Sosyal donatı alanlarının artırılması yönünde çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktaran Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Besnimiz için sosyal donatı alanlarının artırılması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2019 seçimlerinden önce yapacağımız projeler arasında yer verdiğimiz “Minia Besni” projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz."dedi.

"Vatandaşlarımızın rahatça nefes alacakları bir park alanı olarak hazırlıyoruz"

Vatandaşların rahat nefes alacakları bir park alanı olarak planladıklarını belirten Emre,"Erdemoğlu Mahallemizde 5.112 M2’lik alanda yapımına başladığımız Minia Besni park alanımızda M.Ö.5000 yılına uzanan tarihi ile Güney Doğu Anadolu’nun eski yerleşim merkezlerinden birisi Olan ilçemizde hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürden günümüze kalan zengin mimari mirası 1/ 15 ölçekte asıllarına uygun olarak minyatürlerini yaptırıyoruz. Bu alanımızı hem açık hava müzesi olarak, hem de vatandaşlarımızın rahatça nefes alacakları bir park alanı olarak hazırlıyoruz. Allah’ın izni ile şuan yapımı neredeyse tamamlanan alanımızı en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA