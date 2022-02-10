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Besni'de mesleki eğitimi değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Besni İlçesinde Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, başkanlığında Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin staj çalışmaları için mesleki eğitim veren kurum müdürleri ve işletme temsilcileriyle toplantı yapıldı.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:50
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Besni'de mesleki eğitimi değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Şube Müdürü Neşet Taner, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooparatif Başkanı Hacı Arslan ve kurum müdürleri katıldı. 
Toplantıda nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi adına Mesleki Eğitim Merkezleri, meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalar devam edilirken, öğrencilerin eğitim sürecinde mesleklerinde ilerleyebilme fırsatı sunularak işletmelerde staj yapma imkanı ile işletme temsilcileri ve kurum müdürleriyle yapılan toplantıda karşılaşılan ve karşılanabilecek problemler ele alındı.
"Devletimizin başlattığı mesleki eğitim seferberliğine katılım sağlamış olacağız"
Değerlendirmede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel,"Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek adına faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezlerine ilgi oldukça fazla oldu. Burada öğrenim gören öğrencilerimiz haftanın belirli günleri işletmelerde staj yapmaktalar. Mesleki eğitime ilgi fazla olunca işletme sıkıntısı çekmemek adına işletme temsilcileriyle toplantı yaptık. Bu toplantıda devlet katkısı ile öğrencilerimize staj süresince verilecek ücret konuşularak suistimallerin önüne geçilmesi amaçlandı. Bu noktada işletmelerimizin de desteğiyle, nitelikli iş gücü oluşturmak adına, devletimizin başlattığı mesleki eğitim seferberliğine katılım sağlamış olacağız." Şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 10.02.2022 09:22
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