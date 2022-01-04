Besni'de 'Kuran'ın Ana Konuları ve Muhtevası' konulu Konferans

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uygulanan BENAP projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Emniyet Amiri İlyas Yarımağa, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fikret Ürey, Şube Müdürü Neşet Taner, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, il düzeyinde yapılan Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şube Müdürü Neşet Taner'in açılış konuşması ve İslami İlimler fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin Çelik'in sunumları ile sona erdi. Konferans sonunda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fikret Ürey tarafından Prof. Dr. Hüseyin Çelik'e teşekkür plaketi verildi.

Programda sonunda Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İl Birincisi; Ş. Mehmet Yağmur AİL- Muhammed Kandemirtavus, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İl Birincisi; Besni Kız AİL- Hatice Korkmaz, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İl İkincisi; Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi- Barış İnci'ye ödülleri verildi.

Kaynak: PHA