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Besni'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da Besni ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 16:36
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Besni'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.
Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında Mustafa Yücel'in kullandığı 02 AAS 287 plakalı otomobil ile Haci Ali Aydın yönetimindeki 02 ACH 545 plakalı otomobiller bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Ayfer Aydın ile kızı Ayşegül Aydın yaralandı.. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 26.09.2022 18:44
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