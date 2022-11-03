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Besni'de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

03 Kasım 2022 Perşembe 16:16
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Besni'de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ş.A ve Z.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.A. yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaya karışan 6 şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 03.11.2022 21:02
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