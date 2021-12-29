Besni'de hayvan çiftliği deposunda çıkan yangında 100 ton saman yandı - Videolu Haber

İlçeye bağlı Taşlıyazı köyü yakınlarındaki Mustafa Polat'a ait büyükbaş hayvan çiftliğinde saman balyalarının istiflendiği depoda, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede saman deposunu sardı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 100 ton saman küle dönerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: PHA

Haberin Videosu :

