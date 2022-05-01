Besni'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Besni yönünde ilerleyen Mehmet Ciner yönetimindeki 06 FMN 23 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ciner, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından araçta sıkışan sürücü çıkartılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Ciner, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ciner'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA