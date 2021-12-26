Besni'de çiftçilere Antepfıstığı fidanı dağıtıldı

Besni Kaymakamlığı önünde düzenlenen dağıtım programına İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Besni İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile çiftçiler katıldı.

Tozlayıcı aşılı çeşitler sertifikalı fidanlar olup bölgedeki Antepfıstığı bahçelerinde tozlayıcı olarak, verim ve kalite artışı sağlaması amaçlanırken bahçelerinde en az yüzde 10 erkek ağaç bulundurulması gerekmekteyken, rüzgarla tozlanan antepfıstığının komşu parsel de, etrafta olması önem arz etmekle birlikte programa katılan çiftçilere fidanlar dağıtıldı.

Dağıtımda açıklama yapan Besni İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul,"Dağıtımını yapmış olduğumuz tozlayıcı aşılı çeşitler sertifikalı fidanlar olup bölgemizdeki Antepfıstığı bahçelerinde tozlayıcı olarak, verim ve kalite artışı sağlaması amaçlanmaktadır. İleride diğer çiftçilerimizin de bunlardan kalem alarak tozlanma sorununu ortadan kaldırmasını hedeflemekteyiz. Üreticilerimizin de bu hususa dikkat etmeleri, bahçelerinde en az yüzde 10 erkek ağaç bulundurmaları, rüzgarla tozlanan antepfıstığının komşu parsel de, etrafta olması önem arz etmektedir. Üreticilerimizin emeklerine göstermiş olduğu ilgi içinde sayın kaymakamımıza çiftçilerimiz adına teşekkür eder hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederim."dedi.

Kaynak: PHA