Besni'de çiftçilere 26 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yüzde 70 hibe olarak gönderilen 26 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumunu ilçedeki çiftçilere dağıttı.

Törende konuşan Kaymakam Nazlı Demir, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kırmızı mercimek yetiştiren çiftçilerimize yüzde 70 hibe olarak gönderilen 26 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu bugün itibariyle çiftçilerimize teslim edildi. Çiftçilerimize bereketli kazanç diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.