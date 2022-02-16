Besni'de 'Asayiş ve Güvenlik' değerlendirme toplantısı yapıldı

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçenin genel asayişi ve alınan güvenlik önlemleri ele alındı.

Toplantıda 2021 yılı ile 2022 yılı arasındaki güvenlik ve asayiş değerlendirilirken, meydana gelen olayların istatistiki bilgileri, alınan önlemler ve sonuçları değerlendirildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmede 2021 Ocak ayı ve Şubat 15 tarihleri dâhil olmak üzere toplam 91 olay meydana gelmiş ve bunların yüzde 98 i aydınlandığı, 2022 Ocak ayı ve Şubat 15 tarihleri dâhil olmak üzere toplam 55 olay meydana geldiğini ve bunların yüzde 93 ’ü aydınlandığı belirtildi.

Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder,"İlçemizde suç oranlarının azalmasının sebepleri; İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak özellikle pandemi dolayısı ile büro personeli takviyeli, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği yerlerde yaya ve motorize devriye hizmetleri ile ilçemiz genelinde sahadaki personel sayısı arttırılmıştır. Özellikle malvarlığına karşı işlenen suçlarda, suça karışan şahısların güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi gibi suçun aydınlatılmasında kullanılan sistemlere karşı duyarlı oldukları tespit edilerek bu sistemlerin bulunmadığı bölgeler belirlenmiş, bu bölgelerde motorize ekiplerimizin ring halinde bulunma süreleri arttırılmıştır. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde hem olayların failleri tespit edilmiş hem de suç oranı azaltılmıştır."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA