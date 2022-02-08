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Besni'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre’nin girişimleri sonucunda başlatılan 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde MADAD Projesi kapsamında alt yapı ve su arıtma tesisi çalışmaları devam ediyor.

08 Şubat 2022 Salı 11:24
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Besni'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nin alt yapı sorununu MADAD Projesi kapsamında çözüme kavuşturacağını ve örnek bir mahalle olma yolunda ilerlediğini belirten Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"2019 yılında göreve geldiğimizde 15 Temmuz Şehitler Mahallemizin Alt yapı sorununu çözüme kavuşturacağımızı vadetmiştik. Bu vadimizin arkasından yapmış olduğumuz görüşmeler ve çalışmalar neticesinde MADAD Projesi ile bu mahallemizde kısa sürede alt yapı çalışmalarımıza başlamış olduk. 2021 yılının ortasında başladığımız çalışmalarla yaklaşık 28 Kilometrelik alt yapı kanalizasyon hattının şuan 18 KM’lik bir kısmını bitirmiş bulunmaktayız. MADAD Projesi kapsamında çözüme kavuşturacağını ve örnek bir mahalle olacaktır" dedi.
"Hemşerilerimizin biraz daha sabır ve anlayış göstermesini temenni ediyoruz"
15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nin kısa sürede yaşanabilir bir mahalle halinde geleceğini belirten Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Mahallemizin alt yapı sorununu çözüme kavuşturulması ile beraber Belediye olarak üst yapı çalışmalarına da başlayacağız ve bu mahallemizi örnek bir mahalle yapmak için gayret sarfedeceğiz. Şuanda mahallemizde üst yapı olarak sorun yaşanıyor, bu durumdan dolayı hemşerilerimizin biraz daha sabır ve anlayış göstermesini temenni ediyoruz. Alt yapı tamamlanmadan üst yapıya geçmek tamamen israf olacaktır. Çünkü yapmış olduğumuz asfaltlama ve yol çalışmaları mahallemizde alt yapı olmamasından kaynaklı olarak yağmur veya kar suyu ile kısa sürede tekrardan bozulmaktadır. 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde bulunan mahalle sakinlerimizin şunu bilmesini isterim ki; mahallemizin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallemizde üst yapı çalışmalarına geçerek mahallemizi kısa süre de daha yaşanabilir bir mahalle haline getireceğiz." Şeklinde konuştu. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 08.02.2022 11:30
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