Besni'de 7 katlı binada korkutan yangın - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

7 katlı binanın çatı katında alevler yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri binada bulunanları tahliye etti. İtfaiye erleri tarafından merdiven yardımıyla çıktıkları çatı katında 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: PHA

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