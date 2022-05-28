Besni'de 30 bin TL'lik hırsızlığa 1 tutuklama - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi.

Aynı mahalleden 3 ayrı evden 30 bin TL değerinde eski el dokuma halı, asansör güç kaynağı, bilgisayar güç kaynağı ve bakır çalındığı ihbarı alan Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Yapılan incelemede şüphelinin Necmettin C., olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda çaldıklarıyla birlikte gözaltına alındı. Polis tarafından çalınanlar sahiplerine teslim edilirken Necmettin C. İse sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgusu tamamlanan hırsızlık şüphelisi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA

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