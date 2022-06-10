Besni Belediyesi’nden çocuklara karne şenliği

Açıldığı günden beri yüzlerce programa ev sahipliği yapan Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde Besni Belediyesi tarafından çocuklar için 3 gün 9 seans çocuk müzikali sergilenecek.

Besni Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde belediye etkinliklerinin yanı sıra okulların ve kurumların yüzlerce etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Özellikle hizmete açıldığı günden itibaren Besni Belediyesi tarafından organize edilen birçok etkinlikle vatandaşların ünlü isimlerle buluşmasına vesile olan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi bu kez karne şenliği kapsamında çocukları Minyonlar Müzikali ile buluşturuyor.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, yaz tatiliyle beraber karne heyecanı yaşayacak olan çocuklara Besni Belediyesi olarak güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek,"Yaz tatili ile beraber karne heyecanı yaşayacak olan çocuklarımıza, Besni Belediyesi olarak bizlerde karne günlerini daha eğlenceli kılmak adına çocuk müzikalini getirerek, onların sevincine daha da sevinç katmak istedik. 3 gün 9 seans olarak programladığımız ve okullarımıza bildirmiş olduğumuz tarih ve saatlerde Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde sergilenecek olan müzikale tüm çocukları bekliyoruz."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA