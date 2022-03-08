Besni Belediyesi ekiplerinden 'Fahiş Fiyat' denetimi

Besni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan marketleri denetleyerek, satılan her türlü ürünün gramajı, fiyatı ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemesini yaptı.

6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında denetimlerini yapan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Ürünlerde fiyat etiketi bulunmayan marketleri uyaran zabıta ekipleri, marketlerde stok denetimi de yaptı.

Son günlerde özellikle sıvı yağ talebine istinaden bazı işletmelerin stok yapıp yapmadığını denetleyen ekipler, reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depolarını denetlediler.

Denetimler sırasında usulsüzlük yapan marketler için tutanaklar tutuldu.

Kaynak: PHA