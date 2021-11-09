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Besni Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor

Besni Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

09 Kasım 2021 Salı 16:16
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Besni Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor

Besni Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

Sosyal ve kültürel çalışmalarına hızla devam eden Besni Belediyesi, bu kez çocuklara çevre sevgisi aşılamak üzere müzikal tiyatro oyununu çocuklarla buluşturacak.

Ara tatilin ilk günü olan 13 Kasım Cumartesi tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde çevre sorunlarına dikkat çeken konusu ile yurt içinde büyük ilgi gören “Gezegenimiz Tehlikede” adlı müzikal tiyatro oyunu gerçekleştirilecek.

Tiyatro oyunu 11.30 ve 13.30’da 2 seans olarak 4-12 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak sergilenecek.

Kaynak: iha
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