Besni Ali Erdemoğlu Fen Lisesi’nde TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Fen Lisesinde TUBİTAK 4006 Bilim fuarı açılışı yapıldı.

Öğrencilerin birbirinden ilginç fikirlerinin yansıtıldığı TUBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışını Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki protokol üyeleri yaptı. Bilimsel araştırma gerçekleştirebilme ve mühendislik becerilerinin öğrencilere kazandırılmasının hedeflendiği fuarda 25 proje beğeniye sunuldu. Öğretmenlerin danışmanlığında öğrencilerin yaptığı çalışmalar büyük beğeni topladı.

Projeler ile ilgili öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Nazlı Demir, "Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimiz projelerinin merkezine çevre ve iklim sorunlarını koymuşlar. Bu da öğrencilerimizin sadece akademik başarıyla değil, aynı zamanda çevresinde olup bitenlerden haberdar olduğu ve kayıtsız olmadıklarını gösteriyor. Bizi de asıl mutlu eden bu olacaktır. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin emeğine sağlık diyorum" dedi.

Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, stantları gezerek öğrencilerin yaptıkları çalışmaları dikkatle inceleyip, proje kapsamında yapılan zeka oyunlarına öğrenciler ile beraber katılım sağladı.

iha