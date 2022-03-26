Başkan Kılıç'ın girişimleri sonuç verdi

Temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a giden Tut İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Kartal Belediyesi'ni ziyaret ederek, Tut ilçesine 'Sağlıklı Yaşam Parkı' sözü aldığını belirterek, en kısa sürede çalışma yapılacağının bilgisini verdi.

Tut halkına verdiği sözleri yerine getirmek için gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Mehmet Kılıç,"İlçe halkımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugün İstanbul ilimizin Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'ni ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Beyi ziyaret ederek, ilçemize 'Sağlıklı Yaşam Parkı' sözünü aldık. Tut ilçemize vatandaşlar güvenli bir alanda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecek. Şehrin kalabalık ortamından uzaklaşıp vatandaşların bisiklete binip yürüyüş yapabilecekleri modern bir parkı en kısa sürede kadar başlayacağız"dedi.

Kaynak: PHA