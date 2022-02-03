Başkan Emre’den Regaip Kandili mesajı

3 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek olan mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, gecenin bütün İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyerek bütün hemşehrilerin Regaip Kandili'ni kutladı.

Başkan Eyyup Mehmet Emre yaınladığı mesajda, "Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı Ramazan Ayının habercisi olan 3 ayların gelişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylara kavuşmanın manevi huzuruyla birlikte bu müstesna günlerin İslâm Âlemine barış ve huzur getirmesini diler, bu vesileyle tüm hemşerilerimin ve İslam Âlemi’nin mübarek Regaip Kandilini kutlarım." dedi.

Kaynak: PHA