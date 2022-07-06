Başkan Emre’den Kur’an-ı okumaya geçen öğrencilere tablet

Başkan Emre, Yaz tatilindeki vakitlerini Kur’an-ı Kerim okumaya ve Yasin Suresi’ni ezberlemeye çalışarak geçiren tüm öğrencilere tablet bilgisayar hediye edileceğini ifade etti.

Öğrencileri Kur’an-ı Kerim’e yönelmelerine teşvik ve vesile olmak amacıyla tablet bilgisayar hediye edenlerini açıklayan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Geleceğin dünyasını yönetecek olan çocukların, gönlüne Allah ve Peygamber sevgisi aşılamayan milletler, geleceklerine güvenle bakamayıp hüsrana uğramaya mahkûmdurlar. Bu bakımdan çocuklarımızı Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yetiştirmeliyiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizdir. Bu nedenle yüce dinimiz İslam’ı daha iyi anlayabilmeleri adına çocuklarımızı Allah’ın Kelamı’nı içeren kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelmelerine teşvik ve vesile olmak amacıyla tablet bilgisayar hediye ediyoruz.” dedi.

Kaynak: PHA