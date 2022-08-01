Başkan Emre: Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz

"İlçemize yakışır bir hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

İlçenin en işlek ve önemli caddelerinden biri olan Gaziantep Caddesi'nde çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Emre,"Seçim zamanı verdiğimiz sözleri Allah’ın izniyle bir bir yerine getiriyoruz. İlçemizin en işlek ve önemli caddelerinden olan Gaziantep Caddemizde çalışmalara başladık. Yaklaşık bir haftadır devam eden çalışmalarımız öncelikle altyapı sorununu çözmek adına daha önce hiç yapılmayan drenaj borularının döşenmesiyle beraber daha uzun ömürlü bir yol yapmak için gayret ediyoruz. Bu çalışmayı hızlı bir şekilde bitirdikten sonra yolun tamamında asfaltlama ve kaldırım çalışmalarımız olacak. İnşallah en kısa sürede bu caddemizi ilçemize yakışır bir hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Daha önce ilçemizin hızla gelişmekte olan mahallelerinden 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde başlattığımız altyapı ve yol yapım çalışmalarında neredeyse sona geldik. Bölgemizin alt yapı kanalizasyon hattı, yağmur drenaj hattı, kilitli parke ve kaldırım çalışmalarıyla daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladık. Allah’ın lütfu ve keremi ile İnşallah, ilçemizin tüm sorunlarını birer çözüme kavuşturacağız."dedi.

Kaynak: PHA