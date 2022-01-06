Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,018.25
ALTIN
789.78
DOLAR
13.74
STERLİN
18.64
EURO
15.57

Başkan Emre, şireci esnafın sorun ve taleplerini yerinde dinledi

Adıyaman'ın Besni İlçe Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Besni Şire Pazarı'nı ziyaret ederek, esnafların istek ve sorunlarını dinledi.

06 Ocak 2022 Perşembe 10:43
9 Okunma
Başkan Emre, şireci esnafın sorun ve taleplerini yerinde dinledi

Besni ilçesinin geleceği için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten ve belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan Besni Şire Pazarı esnafını ziyaret eden Başkan Emre, "Besni ilçemizi ortak akılla hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz." dedi.
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Şire Pazarını esnaflarını ziyaret ederek, öneri ve şikayetlerini yerinde dinledi.
"Makam kapımız tüm halkımıza sonuna kadar açıktır"
Besni Belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında esnafları bilgilendiren Başkan Emre, esnafların her daim emrinde olduklarını hatırlatarak, "Besni ilçesi için hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz. 2022 yılının yatırımların yılı olacaktır. Esnaflarımızın istekleri, talepleri bizim için önemlidir. Bu anlamda ziyaretlerimizde sık sık esnaflarımız ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Her zaman olduğu gibi esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam edeceğiz. Makam kapımız tüm halkımıza sonuna kadar açıktır." dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 06.01.2022 12:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Emre'den hasta ve hasta yakınlarına anlamlı ziyaret
Başkan Emre'den hasta ve hasta yakınlarına anlamlı ziyaret
Besni'de ilk kez kapalı lazer taş ameliyatı yapıldı
Besni'de ilk kez kapalı lazer taş ameliyatı yapıldı
Besni’de ilk kez kapalı lazer taş ameliyatı yapıldı
Besni’de ilk kez kapalı lazer taş ameliyatı yapıldı
Başkan Emre, esnaflarla bir araya geldi
Başkan Emre, esnaflarla bir araya geldi
Besni köylerinde rekor düzeyde aşılama yapıldı
Besni köylerinde rekor düzeyde aşılama yapıldı
Besni'de 'Kuran'ın Ana Konuları ve Muhtevası' konulu Konferans
Besni'de 'Kuran'ın Ana Konuları ve Muhtevası' konulu Konferans
Kaymakam Demir'den Jandarma Karakoluna ziyaret
Kaymakam Demir'den Jandarma Karakoluna ziyaret
Başkan Emre'nin esnaf ziyaretleri devam ediyor
Başkan Emre'nin esnaf ziyaretleri devam ediyor
Besni’de dilencilere göz açtırılmıyor
Besni’de dilencilere göz açtırılmıyor
Besni’de domuzlara karşı sürek avı düzenlendi
Besni’de domuzlara karşı sürek avı düzenlendi
Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi
Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi
Kaymakam Demir, yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi
Kaymakam Demir, yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi
2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı
2.5 yılda 35 vadettiği eseri ilçeye kazandırdı
Besni OSB’de trafo çalışmaları başlıyor
Besni OSB’de trafo çalışmaları başlıyor
Besni'de hayvan çiftliği deposunda çıkan yangında 100 ton saman yandı - Videolu Haber
Besni'de hayvan çiftliği deposunda çıkan yangında 100 ton saman yandı - Videolu Haber
Besni Kaymakamı Demir, vatandaşlara çağrı
Besni Kaymakamı Demir, vatandaşlara çağrı
’Oyratlı biberi’ için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
’Oyratlı biberi’ için coğrafi işaret başvurusu yapıldı
Besni’de okullararası dart müsabakaları sona erdi
Besni’de okullararası dart müsabakaları sona erdi
Besni'de çiftçilere Antepfıstığı fidanı dağıtıldı
Besni'de çiftçilere Antepfıstığı fidanı dağıtıldı
Besni’de ’Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe’ etkinliği düzenlendi
Besni’de ’Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe’ etkinliği düzenlendi
Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı
Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı: 2 yaralı
AK Parti Besni İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Besni İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Besni’de ‘Uyuşturucuyla Mücadele” konulu tiyatro
Besni’de ‘Uyuşturucuyla Mücadele” konulu tiyatro
Besni'de üst geçit için ilk kazma vuruldu
Besni'de üst geçit için ilk kazma vuruldu
Besni Ali Erdemoğlu Fen Lisesi’nde TÜBİTAK bilim fuarı açıldı
Besni Ali Erdemoğlu Fen Lisesi’nde TÜBİTAK bilim fuarı açıldı
Besni Belediye’sinden ‘mezarlık’ açıklaması
Besni Belediye’sinden ‘mezarlık’ açıklaması
Besni’de uyuşturucuya göz açtırılmıyor
Besni’de uyuşturucuya göz açtırılmıyor
Kaymakam Demir'den fırtına uyarısı
Kaymakam Demir'den fırtına uyarısı
Besni’de meclis toplantısı yapıldı
Besni’de meclis toplantısı yapıldı
Kızılin’de lavanta yolu projesi hayata geçirildi
Kızılin’de lavanta yolu projesi hayata geçirildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim