Başkan Emre, şireci esnafın sorun ve taleplerini yerinde dinledi

Besni ilçesinin geleceği için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten ve belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan Besni Şire Pazarı esnafını ziyaret eden Başkan Emre, "Besni ilçemizi ortak akılla hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz." dedi.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Şire Pazarını esnaflarını ziyaret ederek, öneri ve şikayetlerini yerinde dinledi.

"Makam kapımız tüm halkımıza sonuna kadar açıktır"

Besni Belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında esnafları bilgilendiren Başkan Emre, esnafların her daim emrinde olduklarını hatırlatarak, "Besni ilçesi için hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz. 2022 yılının yatırımların yılı olacaktır. Esnaflarımızın istekleri, talepleri bizim için önemlidir. Bu anlamda ziyaretlerimizde sık sık esnaflarımız ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Her zaman olduğu gibi esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam edeceğiz. Makam kapımız tüm halkımıza sonuna kadar açıktır." dedi.

Kaynak: PHA