Başkan Emre, personeli ile iftarda buluştu

Besni Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, personelleri ile bir araya gelerek yakından ilgilendi.

Belediye olarak büyük bir aile olduklarını ve hep beraber güzel hizmetlere vesile olduklarını belirten Başkan Emre,"Belediye olarak hep beraber güzel hizmetlere vesile oluyoruz. Bundan 10-15 sene önceki Besni değil. Besni 13 mahallesi olan özellikle yeni kent bölgesi çok gelişmiş bir ilçe haline dönüyor. Bağlantı yolları inanılmaz derecede arttı ihtiyaçlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Bizlerde bununla beraber birçok projelerle çalışmalara ilk günden itibaren başladık."dedi.

"Hizmetlerin yapımında hepinizin büyük emekleri var"

Gelişen ve büyüyen bir ilçe olarak ihtiyaç ve hizmetlerinin de arttığını hatırlatan Başkan Emre,"Amacımız Besni’ye ve hemşerilerimize hizmet etmek. Gelişen ve büyüyen bir ilçe olarak ilerleme kaydederken, bununla beraberde ihtiyaçlar ve hizmetler artmaya devam ediyor. Bu ihtiyaçların ve hizmetlerin yapımında hepinizin büyük emekleri var. Besni’ye hizmet için gerekince mesai kavramı gözetmeksizin, çalışıyor ve hizmet ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Unutmayalım ki sorumluluğumuz büyük, bu şehre hizmet etmekse en büyük mutluluğumuz. Bizlerin hedefleri yaşadığımız şehri daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirebilmektir. Bu hedef doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdik, İnşallah durmak yok ve daha çok proje ile ilçemize hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor ve emekleriniz için teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA