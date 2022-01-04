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Başkan Emre'nin esnaf ziyaretleri devam ediyor

Adıyaman'ın Besni İlçe Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

04 Ocak 2022 Salı 09:55
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Başkan Emre'nin esnaf ziyaretleri devam ediyor

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşla bir araya gelerek istişare eden Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek, esnaf ve vatandaşların talepleri dinledi.
"Ortak akılla hareket edeceğiz"
Başkan Emre, İlçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnaflarla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Besni'de değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman düzenlediğimiz istişare toplantılarının yanında, yaptığımız ziyaretlerle de esnafımızın taleplerini dinliyoruz. İlçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bölgemize daha fazla yatırımcı çekme, mevcut yatırımcıların ve esnafın sorunları noktasında görüşlerini alıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Besni için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Emre, Her fırsatta ilçe halkıyla bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirterek, Besni Belediyesi'nin makam kapısı tüm vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 04.01.2022 10:22
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