Başkan Emre: Dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından 10 gün süren kar yağışıyla birlikte Besni Belediye ekipleri tarafından karla mücadeleye aralıksız devam ederken, kar yağışı sonrası bozulan yolların onarım çalışmalarına başladı.

"İlçemize hizmet için gece gündüz, dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Kar yağışı sonrası kaldırımlarda kalan karların temizlenmesi devam ettiğini ve bozulan yol ve caddelerde onarım ve bakım çalışmaların bir yandan sürdürüldüğünü aktaran Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"İlçemize hizmet için gece gündüz, dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun bir kar yağışını yaşadığımız şu günlerde özveri ve gayretle gerçekleştirdiğimiz kar temizleme çalışmalarımızın ardından, bazı yollarımızda hasarlar meydana gelmişti. Ekiplerimiz şuan kar temizleme çalışmalarına devam ederken, bir yandan da ilçe merkezimizde hasar oluşan yollarımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz hala sahada, yayalarımız için kaldırımlardaki kar temizleme çalışmasının yanı sıra kar taşıma ve bizden yardım talebinde bulunan köylerimizin yollarında yol genişletme çalışmalarına devam ediyor." Şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA