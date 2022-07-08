Başkan Emre'den Kurban Bayramı mesajı

Bayramların barış ve sevgi dolu günler ile dolu dolu geçirilmesi temennisinde bulunan Başkan Emre, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer Besnili hemşerilerim, bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın, zirve yaptığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı’nı bu yıl da hep beraber kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Mübarek Kurban Bayramının milletimize, ülkemize, Besni’mize ve tüm İslam Âlemine barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, bu vesile ile Sevgili Besnili hemşerilerimin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: PHA