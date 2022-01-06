Başkan Emre'den hasta ve hasta yakınlarına anlamlı ziyaret

Besni Devlet Hastanesi'nde yatan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek yakından ilgilenen Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hasta ve yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre,"Başhekimimiz, doktorlarımız hastalarımız için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem fiziki olarak imkanlarımız çok çok iyi hem de bütün sağlık personelimiz seferber oluyorlar. Tedavi gören hastalarımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bizler, tedavi gören hemşehrilerimizin en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız ve yanlarındayız. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle gece, gündüz demeden görevlerini yapan hastane personellerimize, doktorlarımıza ve hastane yönetimimize hemşehrilerimize göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum " dedi.

Hasta ve hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Eyyüp Mehmet Emre'ye teşekkür ettiler.

Kaynak: PHA