Başkan Emre başkanlık koltuğunu çocuklara devretti

Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla A.C Yamazaki İlköğretim Okulu öğrencilerinden 3. Sınıf Öğrencisi Çağan Ergen ve 4.Sınıf öğrencisi Ayşe Sena Çoban’a devretti.

Makam koltuğuna geçen öğrenciler Fen İşleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne talimatlarda bulundular.

Makam koltuğuna oturan öğrenciler, ilçedeki park sayılarının artırılmasını ve okullarının kütüphanelerine kitap desteğinde bulunulmasını talep ettiler.

Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre ise taleplerinin yerine getirileceğini ifade ederek, "çocuklarımız bu devletin istikbali için umut veriyor. Büyüdüklerinde İnşallah bizim bu yaptığımız vazifeleri onlar gerçekleştirecek ve ülkelerine büyük hizmetlerde bulunacaklar. Bizlerde onlara daha güzel bir gelecek sunmak adına çalışacağız. Bu vesile ile de çocuklarımızın ve Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum." dedi.

Başkanımız Emre 3. Sınıf Öğrencisi Çağan Ergen ve 4.Sınıf öğrencisi Ayşe Sena Çoban’a hediye verdi.

Kaynak: PHA