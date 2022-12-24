Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Besni-Adıyaman kara yolunun 10’inci kilometresinde meydana geldi. Taşlıyazı köyü yakınlarında İbrahim Dal yönetimindeki 06 NS 085 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim Dal, ile otomobilde bulunan Mustafa Dal, Aysel Dal ve Saadet Dal yaralandı. Otomobildekiler itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarılıp, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Perre Haber Ajansı (PHA)