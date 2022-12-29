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Adıyaman'da 5 kilo uyuşturucuya 1 gözaltı

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman’ın Besni ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamacayla durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
29 Aralık 2022 Perşembe 10:45
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Adıyaman'da 5 kilo uyuşturucuya 1 gözaltı

Besni Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Besni- Gölbaşı karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis tarafından plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil dur durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamanın ardından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada poşetler içerisine gizlenmiş esrar ele geçirildi. Esrarlar muhafaza altına alınırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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