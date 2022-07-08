15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı - Videolu Haber

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni’nin en büyük mahallelerinden biri olma yolunda ilerleyen 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’ndeki sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Besni Belediye Başkanı Emre,"Cenab-ı Allah’a hamdolsun, Cenab-ı Allah’ın lütfu ve keremi ile bugün 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde sıcak asfalt işine başlamış bulunmaktayız. Mahallemizin evvela kanalizasyon alt yapı işini çözdük. Alt yapı çalışmaları biter bitmez, hemen sıcak asfalt serimine başlamış bulunmaktayız. Kurban Bayramı’ndan önce bitirme hedefindeydik, fakat ufak tefek sorunlardan dolayı bayramdan sonrasına kaldı ama İnşallah bugün, en azından sağ şeritten üniversiteye kadar olan kısmı bitirmek için çalışmalar müteahhit firma tarafından devam ediyor. Cenab-ı Allah’a hamdolsun vermiş olduğumuz sözleri yerine getiriyoruz ve 15 Temmuz Şehitler Mahallemizi Besni’nin en güzel mahallelerinden biri haline dönüştüreceğiz. 15 Temmuz Şehitler Mahallemize yol, kaldırım ve asfalt işlerimiz hayırlı olsun."dedi.

Kaynak: PHA

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