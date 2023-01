Yeni hizmet binasının iç tefrişatının büyük bölümü ise her konuda Besni’ye destek olan Ali Erdemoğlu tarafından yapıldı.

Atatürk Caddesi üzerindeki Kiya Plazanın birinci katındaki iki ofis yerini satın alan Besni Esnaf ve Sanatkârlar Odası, hafta içinde yeni yerine taşındı. Önceki oda binasının fiziki şartlarının elverişli olmaması ve esnafa yakışmaması üzerine birkaç yıldır yeni bir hizmet binası arayışında olduklarını dile getiren Besni Esnaf Odası Başkanı Hayati İşitmen, şuan ki yeni hizmet binasını tamamen odanın imkânlarıyla satın aldıklarını modern ve ferah görünümüyle esnafımıza yakıştı dedi.

“Kiralık değil, öz kaynaklarımızla aldık”

Yaptığı açıklamada satın alma sürecinde hiçbir şekilde borçlanmadıklarını ve şuanda odanın herhangi bir borcunun olmadığını belirten Besni Esnaf Odası Başkanı Hayati İşitmen, “Odamız çok uzun yıllar tüm hemşerilerimizin bildiği eski hizmet binasında faaliyetlerini yürütüyordu. Ancak burası odaya ve esnaflarımıza yakışmayan bir durumdaydı. Bizde odamızın bütçesi doğrultusunda yeni bir hizmet binası arayışına girdik. Görevi devraldığımız beş yıllık süre boyunca şahsım, yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarım maaş almadı ve ilçemize, esnafımıza en iyi hizmeti sunmanın gayretini verdik. Yaptığımız araştırmalar sonunda Atatürk Caddemizin merkezi konumunda olan Kiya Plazanın birinci katındaki iki ofis yerini satın alarak birleştirip odamızın yeni hizmet binası yaptık” ayrıca yeni hizmet binasının kiralık olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan İşitmen “Tabi bu yeni yerimize taşınırken odamızın tamamen kendi öz kaynaklarını kullandık. Herhangi bir kredi kullanımı veya başka bir borçlanma içerisine girmedik. Bazı esnaflarımızdan şuan ki yerimizin kiralık olduğu şeklinde söylemler duyduk. Ancak bu söylemler gerçeği yansıtmıyor. Alınan bu yer odamızın, hemşerilerimizin ve esnaflarımızın kendi öz malıdır” ifadelerine yer verdi.

"Yeni yerimizde en büyük desteği Ali Erdemoğlu sağladı"

Yeni hizmet binası için çalışmalara başlarken hayırsever hemşerimiz Ali Erdemoğlu’ndan büyük destek gördük diyen İşitmen, “Sonuç olarak bu yer hem Besni’mize hem de esnafımıza çok yakışan bir yer oldu. Burayı aldıktan sonra çalışmalara başladık. Bir an önce bitirerek esnafımızın hizmetine sunmanın gayretini verdik. Bu süreçte tabi yine en büyük destek ilçemizin her alanında bir hayır izleri bulunan hayırsever hemşerimiz Ali Erdemoğlu’ndan geldi. Sağ olsun değerli büyüğümüz odamızın büyük ölçüde iç tefrişatının yapım işini üstlenerek tamamladı. Hayırsever hemşerimiz Ali Erdemoğlu’nun yanı sıra yine kendi esnaflarımızdan da büyük destekler gördük. Sağ olsun herkes elini taşın altına koydu ve burayı memleketimize kazandırdık. Oda içerisinde sekreter yeri, bay, bayan lavabolar, mescit ve giyinme odası, başkan odası içerisinde bir toplantı alanı ve yine esnaflarla yapacağımız toplantılar için bir alan daha bulunuyor” diye konuştu.

İşitmen, “Odamıza verdikleri desteklerden dolayı başta hayırsever hemşerimiz Ali Erdemoğlu başta olmak üzere Adıyaman Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay’a, Besni Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Eşref Göksel’e, Yeni Besni Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Arif İşitmen’e Adıyaman Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Mahmut Yücel’e, Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Sayın Abuzer Arslantürk’e, Metropol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Meriç’e, Adıyaman İnşaatçılar Odası Başkanı Hakan Yanar’a, Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan’a, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimize ve bu süreçte bizlere maddi manevi destek veren esnaflarımıza teşekkür eder şükranlarımı sunarım” cümlelerine yer verdi

Esnaf Odasının yeni yerine taşınmasının ardından Merinos AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ve Besni İlçe Kaymakamı Çağlar Partal odayı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Esnaf Odası Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Hayati İşitmen yapılan işler hakkında gelen heyete bilgiler verdi.