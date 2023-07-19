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Çelik, paylaşımında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 'Beşli çete' eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından 250 bin TL istemli açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık. İstanbul Anadolu 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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