Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Adıyaman kültürünü genç nesillere öğretip kültürün devamlılığını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Belediye Konservatuarında güz dönemi eğitimleri devam ediyor.

Konservatuardaki eğitimler hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Konservatuarı yetkilileri, bu yıl yine yüzlerce öğrencinin kurslardan yararlanmak için kayıt yaptırdığını dile getirerek, "Konservatuarımızda, kendi branşlarında uzman öğretmenlerimiz, müzik bilgilerini gelecek nesillere aktarmak için 2023 yılı güz dönemi eğitimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Konservatuarda kursların yılın 12 ayı aralıksız devam edildiğini de belirten yetkililer, her yaştan sanatseveri konservatuara davet etti.