Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un imzasıyla gönderilen takdir belgeleri Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin tarafında adliyede görevli 17 personele verildi.

Özveriyle görev üstlendikleri için çalışan personellerine teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı ilçedeki adli hizmetlerin kesintisiz yürütülmesinde üstün performans gösteren, gayret ve özverileri ile katkı sunan Kahta Adliyesi’ndeki personellerimize, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un imzasıyla gönderilen takdir belgelerini verdik. Gayretlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA