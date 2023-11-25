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MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, seçildiği günden bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'ne emek vermiş ve bir sebeple partiyle yolları ayrılmış isimlerin yeniden MHP çatısına dönmesi için önemli çalışmalar yapıyor.

MHP'li Önat bu kapsamda, bir dönem MHP Adıyaman İl Başkanlığı görevini de yürüten ve fakat sonra AK Parti'ye geçen Osman Aslan ve yine 23. dönem MHP Adıyaman Milletvekili Adayı olan Mehmet Toprak'ı yuvaya dönmeye ikna etti. Aslan ve Toprak'ın MHP'ye katılım töreninde, MHP eski il başkanlarından ve halen Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürüten Zeki Dişkaya da eşlik etti.

Törende bir konuşma yapan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, "Göreve geldiğimizden beri yoğun bir gayretle MHP ve Ülkücü harekete emek vermiş, bu harekette mazisi olan ama bir sebebple yolu ayrı düşmüş herkesi, bilge liderimiz, genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, yuvalarına davet ediyoruz. Çok şükür gayretimiz karşılık buluyor. Bugün de partimizde emeği olan iki değerli ismin yeniden yuvaları olan MHP çatısında buluştuklarını sizlerle paylaşmak istedik. Çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen ve yine bu harekette ciddi emeği olan AGC Başkanı Sayın Zeki Dişkaya başkanıma da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Davetimizi bir kez de sizlerin aracılığıyla yinelemek istiyorum. Ülkücülerin yuvası, ana karagahı, evi MHP'dir. Tüm ülküdaşlarımı, Adıyamanlı tüm vatandaşlarımızı yaşanan her şeyi iyice değerlendirmeye ve bu ülkenin sigortası olan Milliyetçi Hareket'te toplanmaya, buluşlmaya, biribirimize omuz vermeye davet ediyorum. Kapımız sonuna kadar açık, kırgınlıkları, kızgınlıkları bir kenara bırakma ve hep birlikte Adıyamanımız ve ülkemiz için çalışma zamanıdır." dedi.

Kaynak : PHA