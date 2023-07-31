Kahta’nın dört bir yanına hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Her mahallemize eşit hizmet götürme gayretindeyiz. Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerimiz tarafından bozuk yollar kontrol edilerek onarımı yapılıyor. Depremden kaynaklanan bozulma ve çökmeleri ortadan kaldırmak için kent merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda; asfaltlama, yama, kaldırım, onarım ve tadilat çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Allah’ın izniyle kısa süre içerisinde bozulan tüm yolları onararak vatandaşlarımıza rahat bir ulaşım imkanı sağlayacağız. Rabbim, Bize güvenenlere karşı mahcup etmesin"dedi.

Kaynak : PHA