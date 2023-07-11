Çukobirlik yönetiminin yakınlarına kıyak geçtiğini iddia eden Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “2022 yılında pamuk üreticileri bin bir emekle üretmiş olduğu pamuğu, değerinde satabilmek için ürününü emanet olarak Çukobirlik’e teslim etti. Geçen yıl yüksek girdilerden dolayı pamuk kilogram fiyatının en az 35 lira olarak belirlenmesini bekliyorduk. Çukobirlik 1 Ağustos 2022 tarihinde başfiyatı 20.5 lira olarak belirledi. Genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri kendilerine yakın olan pamuk üreticilerinin pamuğunu 20.50 fiyatla bozdurup değerlendirdi. Bizler Adıyamanlı pamuk üreticileri olarak Çukobirlik’i aradığımızda fiyatların yükseleceğini söyleyip aynı fiyatı bize vermediler. Adıyaman’ın kaliteli pamuğunu satarak genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri kendilerine yakın olan Adana ve Hataylı pamuk üreticilerinin pamuk paralarını ödemişler” dedi.

Başkan Turanlı, açıklamasına devamla;"3 Ağustos 2022 tarihinde fiyat güncellemesi yapıldı ve pamuğun kilogram baş fiyatı 15,8 lira olarak belirlendi. Pamuk üreticimizin bekleyişi maalesef mağduriyetlerine sebep olmuştur. Üreticilerimiz, Çukobirlik’e emanet olarak verdiği pamuğun fiyatının 15,80'den işlem görmesine de razı oldu. Ama bu kez de pamuğunuzu 15.80’den bozdurursak ödemenin 40 gün sonra yapılacağını söylediler. Kendi yakınlarının pamuğunu 20.50'den peşin parayla değerlendiren Çukobirlik, Adıyamanlı pamuk üreticisine haksızlık yapmıştır. Bu yanlış uygulamalar yüzünden pamuğumuz gün geçtikçe değer kaybetmiştir"dedi.

Çukobirlik'in son açıklamasının bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Başkan Turanlı, "Çukobirlik 5 Nisan tarihinde ürün fiyatının 13,8 liraya düştüğünü duyurdu. Son fiyat güncellenmesinden sonra ürününü Çukobirlik’e emanet olarak veren çiftçilere 13.8 TL üzerinden ödeme yapılacağı açıklandı. Ben buradan Çukobirlik yönetim kurulu üyelerine ve genel müdürüne soruyorum; kamuoyuna açıklama yapılmasını bekliyoruz. Kimlerin ürünü 20.50 TL’den, kimlerin ürünü ise 15.80'den alınmıştır?

Acaba dünyanın hangi ülkesinde görülmüş ki girdi fiyatları yüzde 100 ile yüzde 300 artan pamuğun fiyatı 20 TL’den 13 TL’ye düşmüştür. Genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri kendilerine yakın olan çiftçilere 20 küsür liradan ödeme yaparken, Adıyaman çiftçisine neden bir yıl sonra 13 TL’den ödeme yapıyor. Bu mantıken doğru mudur? Sayın genel müdürümüzün Adıyaman çiftçisinin sırtından lüks araçlara binerek yüksek maaşlar alması ve buna karşın çiftçinin hakkını yemesi doğru mudur? Ben aynı zamanda Adıyaman Çokubirlik yönetim kurulu üyesi ve üst kurul delegesiyim. Böyle bir kooperatifin üyesi ve yönetim kurulu üyesi olmaktan utanç duyuyorum. Bir an önce yetkililerin bu işe el atıp bu fiyat politikasını düzeltmesini istiyoruz. Aksi takdirde deprem ve dolu afetinden sonra bir de Çukobirlik Adıyaman pamuk çiftçisinin vurmuş oluyor" şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA