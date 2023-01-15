Eğitim çalışanlarının maaş promosyonlarının güncellenmesini istediklerini vurgulayan Teç-Sen Adıyaman Şube Başkan Mehmet Teker,"Günümüz ekonomik koşulların ve enflasyonun öngörülemeyen yükselişini göz önünde bulundurarak, eğitim çalışanlarının maaş promosyonlarının güncellenmesi için Maaş Ödeme Protokolü'nün tarafları olan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ziraat Bankası Adıyaman Merkez Şube Müdürlüğü’yle yapılan yazışma ve görüşmelerimizde, adı geçen bankanın genel müdürlüğünce promosyon güncelleme çalışmalarının sürdürüldüğü ve güncelleme yapılacağı tarafımıza iletilmişti. Ancak aradan geçen süreye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumunun banka promosyonu sözleşmelerinin güncel ekonomik şartlara uygun hale getirilmesi için yeni bir işlem tesis edilmesi hususunda tavsiye kararı olmasına rağmen Ziraat Bankası tarafından henüz beklenen güncelleme gerçekleştirilmemiştir. Hatta Milli Eğitim müdürlüğüne bir yazı gönderdi komik ve utanç verici bir rakam telefüz ederek eğitim çalışanları ile dalga geçer gibi 7 bin 200 TL teklifte bulunduklarını yazmışlar"dedi.

"Tüm mevduatlarımızı diğer bankalara aktarıyoruz"

Eylem kararı aldıklarını açıklayan Teç-Sen Adıyaman Şube Başkan Mehmet Teker,"Yapılan tüm yazışma ve görüşmelere rağmen Ziraat Bankası Adıyaman Merkez Şubesi tarafından herhangi bir güncelleme yapılmadığından; Maaş Ödeme Protokolü, mevcut ekonomik şartlara uygun hale getirilerek güncellenene kadar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren eylemlerin yapılması kararlaştırılmıştır. Ziraat Bankası'nda bulunan; Maaş ve Ek Ders ücretlerimizi aynı gün diğer bankalara aktarıyoruz. Tüm mevduatlarımızı diğer bankalara aktarıyoruz. Kredi kartlarımızı kullanmıyor; iptal ediyoruz. Kullanılmayan açık banka hesaplarımızı kapatıyoruz. Otomatik deme talimatlarımızı diğer bankalara taşıyoruz. Yatırım ve Bireysel Emeklilik hesaplarımızı diğer bankalara taşıyoruz. Bahsi geçen protokol kapsamında maaş alan tüm üyelerimizi elem konusunda güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Kamuoyuna ve eğitim çalışanlarına duyurulur. Promosyon sözleşmesinin bir an önce günün şartlarına göre yenilenmesi gerekmektedir." Şeklinde konuştu.

