Adıyaman'a önemli yatırımlar kazandırılması için Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretleri değerlendirdi.

Ankara temasları çerçevesinde ilk olarak Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, daha sonra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret ederek, Adıyaman'da planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulunarak destek talebinde bulundu. Ankara temaslarının son ziyaretini ise yine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş ile Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ankara dönüşü temasları değerlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından

projelere büyük destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yapılan ziyaretin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Başkan Kılınç, "Gerek misafirperverliğinden dolayı, gerekse projelerimize verdiği desteklerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilimizde 100 adet konutluk alanda kentsel dönüşüm kapsamında çalışma yapılacağı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü üzerinde de ihale edilmesi konusunda destek aldık. Bunun yanında Çevre Ajansı tarafından da bisiklet ve yürüyüş yolu yapımı için 4 milyon TL hibe ve İLBANK A.Ş. tarafından da Şubat ayında yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma projesi yapımı için 2 milyon TL'si hibe, 2 milyon 500 bin TL'si de yüzde 6 uygun ödeme ile kredi olanağı sağlandı. Ayrıca Çevre Yönetimi tarafından belediyemize bir adet yol süpürme aracı verilecek ve yine Çevre Yönetimi tarafından konteyner yıkama aracı alımı için bir milyon TL hibe belediyemize sağlanacak. Tarihi konak restorasyonu yapımı için de yine Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 milyon TL, kent meydanı ve otopark yapımı için de ayrıca 10 milyon TL hibe desteği tarafımıza verilecek. Görüşmede Gerger Belediyesi'ne de ayrıca 5 milyon TL'lik altyapı desteği sağlanacağı belirtildi. Projelerimize verdiği desteklerden dolayı Bakan Kurum'a ve bu desteklerin Adıyaman'ımıza gelmesine destek veren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz"

Ankara temaslarındaki bir sonraki adreslerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, burada da Adıyaman'da planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Temasların son gününde de TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş ile Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi makamında ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Kılınç, burada da Adıyaman için önemli projelerden olan sulama projeleri, hayvan barınağı, tarım arazilerini korumak amacıyla şehrin kuzeyine konut alanı ve derelerin ıslahı konularında görüş alışverişinde bulunduklarını ve Bakan Kirişçi'den destek istediklerini ifade etti.

Başkan Kılınç, Bakan Kirişçi'ye Adıyaman'a gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için AK Parti ailesi olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.