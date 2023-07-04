Polat, Sivas katliamının insanlık tarihine büyük bir utanç olarak geçtiğini, olayın yürekleri yakmaya devam ettiğini söyledi.

Olayın asırlardır bir arada yaşayan, yaşamaya devam eden halkın birlik beraberliğine yönelik en acımasız katliamlardan birisi olarak tarihe geçtiğini ifade eden Polat, “Bu topraklar, asırlarca kardeşçe, bir arada yaşayan insanları Alevi-Sünni olarak ayırmak, onları birbirine düşman etmek için oyun üstüne oyun oynandığını defalarca görmüştür. Sivas katliamı, 30 yıldır en temel insani değerlerini yitirmemiş herkesin yüreğinde kanamaya devam etmekte, iyileşmesi mümkün olmayan bir derin yara olmayı sürdürmektedir. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta, sadece Pir Sultan Abdal Kültür Şenliği ve bu şenliğe katılanlar hedef alınmamış, binlerce yıllık bir arada yaşama kültürüne karşı büyük bir katliam yaşatılmıştır. Sivas katliamının hedefi, tıpkı geçmişteki benzer katliamlarda olduğu gibi, egemen inanç sisteminin dışında kalan Aleviler, yıllarca ezilen, sömürülen ve yok sayılan canlarımız olmuştur.” dedi.

Sivas katliamının tıpkı Malatya, Maraş, Çorum, Gazi Mahallesi katliamları gibi bilinçli bir şekilde karanlıkta bırakılarak unutturulmak istendiğini belirten Polat, olayın ardından siyasi sorumluların hesap vermediğini, katliamın arkasındaki karanlık güçlerin bilinçli olarak ortaya çıkarılmadığını ileri sürdü.

Siyasi iktidarların katillerin ceza almaması için adeta yıllarca seferber olduğunu iddia eden Polat, şöyle konuştu:

“Yıllarca katillerin ceza almaması için adeta seferber olan siyasi iktidarlar, Sivas katliamı davasının zaman aşımı’na uğratılması için elinden geleni yaparak, katillerin cezasız kalmasını sağlamıştır. Sivas katliamı her ne kadar zamanaşımı üzerinden unutturulmak istenmiş olsa da insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zamanaşımı yoktur. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü saldırı ve katliamlara rağmen, Türkiye’de farklı inançların, farklı kimlik ve kültürlerinin barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteğini güçlendirmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını yeniden örmek hepimizin görevidir. Ne yaşadığımız katliamları ne de iktidarların bu katliamlar karşısında takındığı siyasi tavırları unutmamız mümkün değildir. İnsanlık, kendisine karşı işlenmiş suçları, bu suçları işleyenleri ve yaşananlara sessiz kalanları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır.

30 yıl önce yaşanan Sivas katliamında yaşamını yitirenler başta olmak üzere, yakın tarihimizde yaşanan bütün katliamlara hayatını kaybeden bütün canlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.”

Kaynak : PHA