Ziyarette İran Urumiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gasim Karimi,"Türkiye-İran ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkarmak iki ülkenin hedefi, bu hedefin çok üzerine de çıkabiliriz bunun için çaba gösteriyoruz"dedi.

GAP Gazeteciler Birliği heyetini İran Urumiye Ticaret ve Sanayi Odasında kabul eden İran Urumiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gasım Karimi, İran Khoy kenti merkezli meydana gelen depremde Tahran’dan önce Van’dan Hakkâri’den yardımların ulaştığını hatırlatarak, Türkiye’ye Van ve Hakkari Valiliğine, Ticaret ve Sanayi Odalarına ve Türk halkına teşekkür etti.

Depremden dolayı hepimiz üzüldük.

GAP Gazeteciler Birliği Cemiyetin ziyaretinde değerlendirmede bulunan Urumiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gasim Karimi,"GAP Gazeteciler Birliği Cemiyetini aktiviteleriyle bende takip ediyorum. Evvelki yıl Urumiye Ticaret ve Sanayi odasına GAP Oscar ödülü vermişti. GAP bölgesinde özellikle Adıyaman başta olmak üzere Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve 11 ilde büyük bir felaket yaşandı.Bu felakette hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum yaralılara şifa diliyorum. Ölenlere Allah’ tan rahmet kalanlara da sabır diliyoruz. Urumiye olarak depremden etkilenen illere yardım ulaştırmak için çaba gösterdik ilk etapta 2000 Çadır alıp gönderdik deprem bölgesine. Bu ikili yardımlaşma yeni bir durum değildir, bu beraberlik yeni değildir. Yüzyıllardır bu coğrafyada halklarımız dayanışma içinde bulunmaktadır. Biz saygı duyuyoruz iki milletin işine gücüne fikrine. Bu tarafta da basın ve radyo dünyanın her yerinde olduğu gibi önemlidir. Basını medyayı ben fazlasıyla önemsiyorum. İsrail’ de olduğu gibi mesela yaptığı pek iş olmasa da basın ve radyo sayesinde dünya kadar iş yaptığını dünyaya düşündürtüyor. Kendisi zülüm yapıyor dünyadaki etkisiyle medya aracılığıyla kendini mazlum gösteriyor. Bu nedenden dolayı gazetecilik bir silah kadar özeldir. İşiniz hem ağırdır hem de sorumluluk ister. İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine basının etkisi çok tesirli olacaktır. İki ülkenin basın kuruluşları bu doğrultuda etkili yayınlar yaparlarsa mutlaka tesiri olur. Sizleri Urumiye’de ağırlamaktan büyük gurur duydum. Her zaman sizleri bekleriz. İran imkan ve kaynakları zengin bir ülke, gelin yatırım yapın." Şeklinde konuştu.

Kıymaz: İyi ilişkiler iki ülke yararınadır

Daha sonra ziyaretle ilişkili değerlendirmede bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise şunları söyledi:

"Urumiyede olmaktan dolayı duyduğu sevincin altını çizerek ‘İran-Türkiye uzun yıllardır komşu olarak önemli bir problem yaşamadan ilişkilerine devam etti. Bundan sonrada temennimiz iki ülke ilişkileri iyi şekilde gelişsin ticaret artsın turizm artsın. İki ülkenin yakınlaşması iki ülkeye fayda sağlar. İki ülkenin problem yaşaması iki ülkeye de zarar verir. Aklın yolu iyi ilişkileri daha da geliştirmektir. Bu coğrafya bizim için değerli, burasını yani Urumiyeyi ben Türkiye’de ki Malatya ya benzettim. Özellikle Yeşilyurt’un havası var burada, Kayısı, Kiraz, elma ve meyve üretimi serinliği ile İran’ın Malatya’sı Urumiye. Malatya-Urumiye arasında kardeş şehir benzeri bir çalışmayı genel başkan yardımcımız Hamit Özpolat bey seslendirdi. Bu çok isabetli olur. Heyetimize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı şahsınızda Urumiye halkına teşekkür ederim"

Ziyaret sonrası GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz 6 Şubat depreminde Türkiye’ye yardım ve desteklerinden dolayı Urumiye Ticaret ve sanayi Odası başkanı Gasim Karimi’ye teşekkür plaketi verdi.



Kaynak : PHA