Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ziyaretine, AK Parti Milletvekili Halil Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti yönetimi eşlik etti.

Kıymaz: Gazeteciler kamu görevi yapmaktadır

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,"Bu gün bu çatı altında bölgemizde gazetecilik kaygısıyla mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir topluluk olarak dayanışma içerisinde mesleki sorunları göğüslüyoruz. Mesleki sorunlarımız her zaman vardı fakat bu dönem ekonomik şartlar sektörümüzde girdi maliyetlerindeki artışla yükseldi. Meslektaşlarımız kamu görevi yapmaktadırlar. Halkı doğru bilgilendirmek için kutsal görev yapan gazetecilere daha önceden THY sarı basın kartlarına indirim uyguluyordu, evde işyerinde kullandıkları telefon ve faks hizmetlerini devletimiz indirim yapıyordu. Yeniden bu indirimlerin yapılmasını istiyoruz. Hazırladığımız talebimizi içeren dilekçemizi bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın aracılığıyla Ulaştırma Bakanımıza iletilmesini arzu ediyoruz. Sarı basın kartını belli süre taşıyan örnek 10 yıl gibi gazetecilerin yararlanabileceği belli kolaylıklar meslektaşlarımız için bir nebzede olsa rahatlatıcı olacaktır. Ahmet Aydın beye GAP bölgesine, Adıyaman’ın sorunlarına ve basın sektörüne duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Beraberine AK Parti Milletvekili Halil Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlut Kuştepe’ye ayrıca teşekkür ederim"dedi.

Ahmet Aydın: İndirim talebinizi ilgili yerlere ileteceğim

Adıyaman’a ulaştırma, sağlık ve eğitim alanında AK Parti olarak önemli hizmetlere yatırımlara imza attıklarına dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde beraber olmayı arzu ediyordum, fakat meclis o gün çalışıyordu meclisteki görevimiz nedeniyle gelemedik. Bu vesileyle çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum" şeklinde konuştu

GAP Gazeteciler Birliğinin bir çok ulusal anlamda önemli işlere imza attığını hatırlatan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zeynel Abidin Kıymaz başkanın sarı basın kartı taşıyan gazetecilere ve haber merkezlerine internet indirimi, THY uçuşunda indirim taleplerini ben şahsen makul yerinde bir talep olarak görüyorum. Konuyu ve başvurunuzu Ulaştırma bakanımıza ileteceğim. GAP Gazeteciler Birliğinin faaliyetlerini yakından takip eden biriyim. Zeynel Abidin Kıymaz başkanlığında uluslararası birçok önemli etkinliklere imza atılıyor, bende bütün programlarına katılmaya çalışıyorum. GAP gazeteciler birliği uluslararası hüviyeti olan bir cemiyet bunu bilen birisi olarak bölgemiz için özellikle önemsiyorum. Adıyaman GAP ve Türkiye mesellerine duyarlı bir STK. Yapıcı eleştirileri oluyor bundan bizde faydalanıyoruz. Eksiklerimizi de güzel bir dille ifade ediyorlar. 22 yıldır ülkeye Adıyaman’a hizmet ediyoruz bunun en yakın şahidi gazetecilerdir. Ortak paydamız ülkeye memlekete hizmet etmektir"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat ise ziyaretle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Adıyaman teşkilatı olarak, İl, ilçe, gençlik ve kadın kolları başkanlığı olarak Adıyaman’ın her köşesini tarıyoruz. Tespit ettiğimiz sorunları çözmek için gayret ediyoruz. AK Parti iktidarı döneminde Adıyaman’a Cumhuriyet döneminde yapılan eğitim yatırımlarının tamamından daha fazla bir yatırım yaptık. Adıyaman kadın doğum çocuk hastanesinin yanı sıra 150 yataklı devlet hastanesi yapımı devam ediyor, yakın zamanda tamamlanıp hizmete girecektir. Milli Savunma Komisyon Başkanımız Ahmet Aydın önderliğinde Adıyaman’ın sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışıyoruz. GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezinin bölgemizde yaptığı çalışmaları gururla takip ediyoruz çalışmalarında başarılar diliyoruz"

