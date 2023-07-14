15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen ancak Türk milletinin iradeli duruşuyla bir zafere dönüşen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımlayan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “ Devletimize ve milletimize yapılan hain darbe girişiminin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimizin savunma ve direnişiyle beraber Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen bu günün 7. Yıl dönümünü kutluyorum. Değerli Türk milletinin bir daha böyle acı günler yaşamamasını temenni ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum” şeklinde sözlerini dile getirdi.

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleriyle ilgili bilgi veren yetkililerimiz ise “15 Temmuz Cumartesi saat 19.30’ da Valilik önünde Kortej yürüyüşü ile başlayacak olan programımız; saat 20.00’ da Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp, Kur’an-ı Kerim tilaveti, protokol üyelerinin konuşmaları, söylenecek ilahiler ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabı ve sinevizyon gösterisi ile devam edecek. 00.13’ te selaların okunup, duaların edilmesinden sonra Sabah Namazı öncesi de selalar okunarak programımız sona erecektir. Tüm halkımızı programımıza davet ediyoruz” diye konuştu.



Kaynak : PHA