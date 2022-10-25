Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı Buluşmaları' programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Esentepe Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsederek başarıya giden yolda çeşitli tavsiyelerde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen programda öğrencilerin sorularını da tek tek yanıtlayan Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Türkiye Yüzyılı' projesine de vurgu yaparak, gençliğin ülke için önemine dikkat çekti.

'Gençlik Makamı Buluşması' projesinden de kısaca bahsederek, Adıyaman Beleidyesi olarak gençliğe verdikleri öneme de dikkat çeken Başkan Kılınç, "Şehrimizi yönetirken gençlerin fikirlerini, görüşlerini merkeze aldığımız; bu bağlamda gençlerle buluştuğumuz, etkinlikler yaptığımız ve tavsiyelerini aldığımız bir prestij projedir. Gençlere sonuna kadar açık olan bu makamda; Gençlik STK’ları, KYK, Gençlik Merkezleri gibi paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz ve gezi, kariyer günleri, sohbet, kitap tahlili gibi birçok etkinliği hayata geçireceğiz inşallah. Bugün de bu proje kapsamında Esentepe Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, kardeşlerimizin sorularını cevaplandırdık " diye konuştu.