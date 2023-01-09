"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri, taslağın yerel medyaya hiçbir katkı sunmayacağını söyledi.

Yerel medyasının zayıf olduğu bir ülkenin ulusal medyasının da zayıflayacağının unutulmaması gerektiğini belirten Cemiyet Başkanı İşeri, “Basın İlan Kurumu’nun hazırladığı internet haber sitelerinin resmi ilan alma şartlarını düzenleyen taslak aslında yerel medyaya hiçbir katkı sunmuyor. Hatta daha da zorluyor. Taslakta 24 ay bekleme süresi, çalışan kişi sayısı, ziyaretçi sayısı, tıklama sayısı, günlük haber ve görüntüleme sayısına ilişkin belirlenen kriterler gerçekten çok uçuk olduğu aşikardır. Yaşanan bu ekonomik dar boğazda bir internet haber sitesi Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan alabilmek için bu ekonomik şartlarda 2 yıl nasıl bekleyecek? Zaten hiçbir geliri olmayan siteler, o kadar sigortalı işçiyi nasıl çalıştıracak? Bu taslağın yürürlüğe girmesiyle haber siteleri güçlenmez, birçok TV ve gazeteler gibi kapanmak zorunda kalacaktır. Hazırlanan taslakta 5. kategoriye alınan sadece Adıyaman’daki siteler için değil, Anadolu’daki diğer tüm siteler için de büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor.

Basın İlan Kurumu tarafından internet haber sitelerine verilecek ilanlar, reklam görüntülenme sayısı, bağlı bulunduğu il ya da ilçenin nüfusuna oranı baz alınarak belirlenmelidir. Bu yasanın tekrar gözden geçirilmesi elzem oldu. Basın meslek örgütleri, hukukçu, sendika ve akademisyenlerden oluşan bir platform ile bu yasanın gerekli düzenlemeleri tekrar yapılmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımızın 10 Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, daha güzel ve aydınlık bir gelecek diliyorum” dedi.