Tahmini Okuma Süresi: dakika

"Bugün, Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı 10 Ekim Ankara Gar Katliamının 8.yıldönümüdür.” sözleriyle açıklamasına başlayan Balıbay, "İnsanlık dışı terör olayını bir kez daha şiddetle lanetliyor, hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz." İfadelerini kullandı.

Ankara'da 10 Ekim 2015’te düzenlenmek istenen "Barış, Demokrasi ve Emek" mitingi öncesi iki ayrı noktada düzenlenen bombalı saldırıda 103 vatandaşın hayatını kaybetmiş ve çok sayıda vatandaşta da yaralanmıştı.

"Unutmak mümkün değil"

Birleşik Kamu-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Balıbay açıklamasında, "Ankara Katliamı, bir araya gelen işçilere, emekçilere, gençlere, kadınlara ve demokratik kitle örgütlerine yönelik yapılmıştır. İnsanlık tarihi, insanın insana ettiği acı olaylarla doludur. O günkü acıyı ve çaresizliği, kulakları sağır eden çığlıkları unutmak mümkün değildir. İnsanlık adına utanç verici bu katliamın başkentin göbeğinde yaşanması yurttaşları derinden yaralamıştır. Çünkü 10 Ekim Ankara Gar Katliamı, Türkiye devletinin başkentinin ortasında, bütün güvenlik bürokrasinin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Bu insanlık dışı katliamın talimatını verenler ve gerçekleştirenler hala yargı önüne çıkarılmadı ve katliamın hesabı sorulmadı. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olan bu katliamın davası devam etmektedir. Gerçek sorumlular yargılanana kadar devam edecektir." dedi.

"10 Ekim’i gerçekleştirenleri, azmettirenleri, göz yumanları unutmuyoruz"

Balıbay, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Kaybettiğimiz emekçilerin derin acısı yüreklerimizdeki tazeliğini korumaktadır. 10 Ekim’i gerçekleştirenleri, azmettirenleri, göz yumanları unutmuyoruz. Bu katliam Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasi ve laikliğine bir arada yaşama kültürlüğüne yapıldı. Bu katliamı gerçekleştiren odaklar ve uzantıları bilmelidirler ki; her türlü baskı, engelleme ve sindirme politikalarına karşı adalet ve emek mücadelemiz devam edecektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; katliamda hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını yeniden paylaşıyor, sabırlar diliyoruz."



Kaynak : PHA